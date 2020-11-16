Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Объем розничной торговли в Казахстане по итогам января—октября 2020 года составил 9,07 трлн тенге ($21,1 млрд), что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

На долю индивидуальных предпринимателей приходится 39,3% розничного товарооборота, на долю малых предприятий — 31,8%, крупных предприятий — 20,1%, средних предприятий — 8,8%.

Среди регионов республики наибольшая доля торговли приходится на Алма-Ату — 30,3%, Нур-Султан — 11,1%, Карагандинскую область — 9,2%, Восточно-Казахстанскую область — 8,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем электронной торговли в Казахстане вырос в полтора раза.

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