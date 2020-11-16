Чита, , 12:04 — REGNUM В связи со взрывным ростом распространения коронавируса в Забайкальском крае приняты дополнительные меры, одна из них — увеличение числа бригад скорой медицинской помощи. Как сообщает сегодня, 16 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, с 10 ноября подстанция станции скорой медицинской помощи №1 в Чите увеличила численность медиков до 18 специалистов.

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«Наша подстанция работала в обычном режиме, было четыре линейных бригады. С 10 ноября нашу подстанцию перепрофилировали в подстанцию для больных коронавирусом, теперь у нас работает шесть бригад в круглосуточном режиме. Одна бригада обслуживает до 25 человек за сутки.

К нам на помощь приехали специалисты из 10-ти районов края, они оказывают нам существенную помощь», — пояснил заведующий подстанции Владимир Иванов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 15 752 человека, причём рекордные 266 из них добавились только за последние сутки.

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Также известно, что работа открывшиеся в Чите моноклиники для больных коронавирусом подверглась жёсткой критике со стороны руководства Забайкальского края. Помимо того, что 6 ноября в очереди на компьютерную томографию там скончался пациент, руководство данного учреждения не обеспечило обещанного приема пациентов в выходной день. Есть и другие нарушения.

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