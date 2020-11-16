Челябинск, , 11:13 — REGNUM В Челябинске здание бывшего поста ГИБДД будет снесено за 47 792 рубля. Такое решение приняли в мэрии, пишут СМИ.

На торги заявилось 36 участников. По данным 74.ru, в 25 заявках разброс цены был от 47 797 до 3 082 700 рублей. А ещё в 11 заявках цена отсутствовала, то есть их податели собирались получить контракт по максимальной — начальной стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, пост находится на выезде в сторону Кременкуля. В качестве начальной цены демонтажа объекта были указаны 3 503 146,80 рублей.

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