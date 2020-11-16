Воронеж, , 11:09 — REGNUM Число безработных снижается в Воронежской области. Об этом 16 ноября сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«В Воронежской области наблюдается снижение числа безработных. Если на 13 октября их в регионе было 51,2 тыс. человек, то сейчас это 46 тыс.», — говорится в сообщении.

При этом вакантных мест в регионе по-прежнему значительно меньше, чем нуждающихся в работе. Согласно данным, размещённым на сайте областного департамента труда и занятости, на 11 ноября в качестве безработных на учете состояли 47 620 человек, работодателями заявлена информация о наличии 21 819 вакантных рабочих мест.