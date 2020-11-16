Тюмень, , 10:59 — REGNUM В Тюмени на новогодний ледовый городок потратят пять миллионов рублей. Ровно столько же, сколько в 2019 году. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик в лице МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени» запланировал, что ледовый городок будет состоять из одной 11-метровой трёхскатной горки, одной 6-метровой горки и двух двускатных горок высотой пять и семь метров, возведёт две скульптуры-горки изо льда. Подрядчик также должен соорудить смотровую площадку в виде сказочного моста, несколько ледовых скульптур и ледяной лабиринт — всего 22 объекта.

Рядом с ёлкой будут стоять две стеклопластиковых фигурки деда Мороза и Снегурочки высотой по 2,6 м. Конкурс на выбор подрядчика пройдёт 25 ноября.

Отметим, что ранее администрация Калинского округа Тюмени объявила тендер на поставку многоуровневой 9-метровой ёлки за 850 тысяч рублей.