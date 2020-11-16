Подгорица, , 10:36 — REGNUM В 2020 году в зимнем сезоне Черногории будет впервые связана с Украиной регулярным авиасообщением. О таком решении заявили на встрече директор предприятия «Аэропорты Черногории» Данило Орландич и дипломатические представители официального Киева в Подгорице.

Орландич обсудил с временным поверенным в делах посольства Украины Наталией Фиялкой и консулом Михаилом Шаматовым оптимальные варианты установления прямой линии между столицами двух стран с 1 декабря с учетом сложной эпидемиологической ситуации

«Если Черногория впервые и в течение зимнего сезона будет связана с Украиной, это внесет значительную динамику как в авиасообщение, так и в туризм в нашей стране», — сказал Орландич.

Он особенно поблагодарил своих собеседников за их вклад в организацию большого количества чартерных рейсов из Киева в Тиват в летний сезон.

О важности украинского рынка для Черногории свидетельствует и тот факт, что в 2019 году более 60 000 туристов из Украины остановились в Черногории и провели более 460 000 ночей.