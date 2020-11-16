Москва, , 10:24 — REGNUM Запланированная властями России отмена единого налога на вмененный доход будет большим испытанием для российских бизнесменов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил предприниматель в сфере общественного питания, председатель Альметьевского территориального отделения «Партии Роста» в Татарии Вячеслав Миллер.

«Прежде всего придется более тщательно вести бухгалтерию и отчетность, чтобы не было проблем с налоговой службой, — пояснил он. — Сейчас бизнес пытается выжить, и отмена ЕНВД — не самый первостепенный вопрос для многих. Предприниматели решают сегодня, стоит ли сокращать людей и закрывать бизнес или еще можно побороться. Конечно, переход на новый налоговый учет нельзя назвать своевременным. Государство не хочет продлить действие ЕНВД, чтобы не терять недоплаченные налоги, как оно думает. Но в результате может потерять тех людей, которые хоть что-то платят сегодня и дают людям рабочие места».

Как подчеркнул Миллер, если бизнес выживет и выберет УСН или работать по патенту, эти издержки перейдут на стоимость товаров и услуг, а в условиях падающего спроса это значит, что предприятия не смогут развиваться.

«Если государство хочет получать больше налогов, то нужно брать количеством — создавать условия, чтобы субъектов налогообложения было больше, — пояснил Миллер. — Россия отстает по количеству предприятий МСП и их доли в ВВП. В кризисный период малые и средние предприятия можно было бы освободить от уплаты налогов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Арсений Артюх заявил, что для государства режим ЕНВД невыгоден, поскольку бюджет лишается дополнительных поступлений.

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