Новосибирск, , 10:22 — REGNUM В Новосибирской области сотрудники общепита, работающего в ночное время, подготовили открытое письмо в адрес губернатора Андрея Травникова. Они просят компенсировать им потери из-за введённых антикоронавирусных мер.

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Напомним, 26 октября барам, клубам и кафе разрешено работать только до полуночи.

«Из-за введённых ограничений время нашей работы сократилось почти вдвое. Соответственно, мы терпим колоссальные убытки, — цитирует «Сиб.фм» руководителя бара «Гевара» Яну Невскую. — При этом арендные, коммунальные платежи, платежи по кредитам, необходимость платить зарплаты сотрудникам — это всё никто не отменил».

Невская считает, что введённые ограничения должны компенсироваться мерами господдержки, которых в настоящее время недостаточно. По её словам, письмо подписали уже почти 1000 человек. В ближайшее время оно будет направлено главе региона.