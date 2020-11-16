Уфа, , 10:20 — REGNUM 15 млрд рублей на развитие первичного медицинского звена до 2024 года получит Башкирия. Об этом 16 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном заседании в правительстве региона.

По его словам, в Башкирии появилась возможность к 2024 году полностью модернизировать систему здравоохранения. Поэтому не нужно сбавлять обороты по вводу в эксплуатацию новых качественных фельдшерских пунктов на сельских территориях, отметил он.

Хабиров поручил Минздраву региона подготовить отчет, на что планируется направить выделенные 15 млрд рублей. В частности, куда и на что пойдут 2,6 млрд рублей в 2021 году: чтобы люди понимали куда пойдут эти деньги, что идет развитие первичного медицинского звена, добавил он.

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