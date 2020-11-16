Краснодар, , 10:18 — REGNUM В арбитраж Краснодарского края поступил банкротный иск к ООО «В-Берд-авиа», которое осуществляет перевозки воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию. В деле фигурируют сразу четыре истца, но претензии пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано ещё в конце октября 2020 года, но до сих пор суд не принял его к производству. Истцами в деле фигурируют налоговая инспекция №13 по Краснодарскому краю, два физлица с одинаковой фамилией Симонян и ООО «Янис» из Санкт-Петербурга. Подробности иска неизвестны. Также не сообщается сумма задолженности. Если претензии от истцов поданы не в рамках одного заявления, то суд будет рассматривать их в порядке очередности.

Между тем 12 лет назад — в 2008 году налоговый орган уже обращался с банкротным иском к перевозчику. Требования ведомства были основаны на постановлении ИФНС России по Армавиру №38 от 4 февраля 2008 года о взыскании недоимки по налогам в сумме 184 818 рублей 28 копеек. Долг был погашен и дело прекратили.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в июле 2000 года в Армавире. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, владелец с 2002 года — Ваграм Симонян. С 23 июля 2020 года авиаперевозчик числится в стадии ликвидации.