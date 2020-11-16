Москва, , 10:17 — REGNUM Нефть марки Brent 13 ноября подешевела почти на 1,5%, отметив третий день снижения кряду. Однако учитывая масштабы предыдущего роста, по итогам недели котировки все же остались в плюсе и умеренно повышаются на торгах в 16 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Отчет Baker Hughes отразил рост числа активных буровых на прошлой неделе еще на десять единиц, до 236 шт., что дополнительно надавило на рынок под конец недели. Еще одним негативным фактором послужила новость о более оперативном восстановлении добычи в Ливии, чем предполагалось.

По состоянию на 13 ноября производство черного золота в стране превысило 1,2 млн баррелей в день, тогда как еще в начале года добыча составляла почти 0,1 млн баррелей в сутки.

15 ноября локальным фактором поддержки выступает благоприятная статистика из Китая, где промышленное производство выросло в октябре на 6,9% в годовом выражении, превысив прогноз на уровне 6,5%. Тем временем в Японии ВВП в годовом выражении восстановился на 21,4%, что стало рекордным приростом с 1968 года.

Свежие данные подтвердили, что азиатский регион, который раньше остальных столкнулся с первой волной пандемии, уже приходит в себя, причем довольно энергично, что дает участникам рынка надежду на то, что восстановление всей мировой экономики уже не за горами.

Нефть Brent, которая 13 ноября закрылась в районе 100-дневной скользящей средней, 16 ноября тестирует уровень $43 за баррель, пытаясь преодолеть локальное сопротивление в районе $43,30.

Учитывая позитивный настрой инвесторов к риску, можно ожидать дальнейшего продвижения барреля в северном направлении в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

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