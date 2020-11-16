Москва, , 10:12 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 16 ноября не стоит ждать ярких движений. Глобальные инвесторы ждут развязки в историях с выборами президента США, принятием новых стимулов, дальнейшим развитием эпидемиологической ситуации и разработкой вакцин, а также их влиянием на динамику мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Все это накладывает отпечаток и на обменный курс рубля. Котировки доллара и евро начнут день на 20 коп. ниже цен закрытия пятницы, однако в течение дня можно ожидать попыток продления волны роста, начавшейся с середины прошлой недели, с выходом выше 77,70 руб. по доллару и 91,90 руб. по евро.

Пока не сложились причины для изменения вектора краткосрочной динамики, на что указывает слабый отклик на утренний рост цен на нефть и позитивные настроения на мировых рынках. Китайская статистика по промпроизводству и розничным продажам носила смешанный, но в целом обнадеживающий характер.

Дональд Трамп вновь вернул в повестку дня вопрос о необходимости принятия программы стимулов. Советники его оппонента Джо Байдена выразили несогласие с идеей общенационального локдауна на фоне рекордного роста числа госпитализаций (скорее фокус будет на точечных мерах в очагах распространения коронавируса, которые уже стали вводить отдельные штаты).

Рубль, скорее всего, сфокусирован на двухдневной встрече ОПЕК+, которая может выступить в роли сдерживающего механизма для цен на нефть от ухода в коррекцию.

Участники соглашения об ограничениях нефтедобычи могут официально признать готовность перенести сроки планового повышения производства на 1,9 млн барр./сутки с января на апрель. Но этот фактор уже фактически учтен в котировках.

Таким образом, рост цен котировок марки Brent на 1,5% до $43 может смениться продолжением отката по направлению к $42, что будет сопровождаться неагрессивными продажами рубля», — считает эксперт.

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