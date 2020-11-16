Москва, , 10:07 — REGNUM Если в России начнут усиливаться инфляционные ожидания, то вслед за этим будет увеличиваться ключевая ставка Банка России, а скажется и на величине ставки по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил сопредседатель «Партии роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«Стоит ли ждать повышения процентной ставки? Если будут расти инфляционные ожидания, то такой вариант возможен. Подобную ситуацию мы могли наблюдать в Турции, когда чрезмерное снижение ставки ниже уровня инфляции привело к массовому оттоку инвестиций нерезидентов и исчерпанию резервов, — пояснил Коган. — Но пока у нас об этом речи не идет. Да, инфляция немного поднимается из-за девальвации, но одновременно с этим у людей на руках не так много денег и поэтому потребительские расходы сильно не растут».

Как пояснил Коган, скорее всего ЦБ будет сохранять стабильную позицию с процентными ставками, и резкие изменения в ближайшее время вряд ли возможны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган объяснил, что рынок меняется и всё больше граждан РФ не хотят держать деньги на депозитах, предпочитая зарабатывать на фондовом рынке.

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