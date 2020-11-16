Москва, , 10:06 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» установила рекорд по продажам природного газа в Турцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчётность компании за III квартал.

Так, объём экспорта газа в Турцию в сентябре 2020 года стал наибольшим с января и составил 1,9 млрд кубометров газа.

Кроме того, этот показатель превосходит результат аналогичного периода 2019 года, когда в Турцию было продано 1,017 млрд кубометров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что холдинг планирует увеличивать поставки газа на европейский рынок на десятки млрд кубометров. По её словам, в ведутся переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объёмов газа.

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