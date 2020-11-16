Москва, , 09:46 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2020 года составила 3,9−4,2 процента, спрогнозировали в Центральном банке РФ.

Отмечается, что эффект переноса валютного курса на инфляцию в этом году был сдержанным, в том числе и за счет мер по предотвращению распространения коронавируса.

Также роль сыграло почти полное отсутствие импортных услуг. Вместе с тем перебои с поставками некоторых непродовольственных товаров из-за границы привёли к увеличению временного лага, поэтому эффект от ослабления рубля даст о себе знать в 2021 году, сообщает телеканал «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству удалось не допустить всплеска инфляции. Глава государства подчеркнул, что властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить устойчивую ситуацию на финансовых рынках.

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