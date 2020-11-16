Москва, , 09:48 — REGNUM Накопленных в Москве средств борьбы с коронавирусом хватит на обеспечение населения города в течении трёх месяцев. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на заседании комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы имеем трёхмесячный запас по средствам индивидуальной защиты, по средствам для проведения тестирования. Эти средства присутствуют и могут быть использованы в следующем году», — сказал Хрипун.

Также в реанимации медицинских учреждений города закуплено необходимое для лечения пациентов с коронавирусом оборудование, отметил глава столичного депздрава.