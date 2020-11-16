Ташкент, , 09:42 — REGNUM Узбекистан, Афганистан и Пакистан планируют привлечь средства Финансовой корпорации международного развития США для строительства железной дороги. Об этом 16 ноября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на расширение и укрепление экономического сотрудничества с Афганистаном.

В частности, планируется построить железную дорогу Мазари-Шариф — Кабул с выходом к морским портам Пакистана. Стороны намерены договориться о маршруте новой железной дороги до конца 2020 года. Строительные работы планируется начать в сентябре 2021 года.

Отмечается, что указанная железная дорога может стать частью концепции взаимосвязанности в Евразии, которую поддерживает Евросоюз.

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