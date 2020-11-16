Москва, , 09:47 — REGNUM В Москве на борьбу и профилактику коронавируса в 2021 году планируется потратить около 11 млрд рублей. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на заседании комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие расходы предусмотрены в проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период, который рассматривается в законодательном собрании столицы.

«В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 11 млрд рублей. В том числе 10 млрд рублей это вакцинация. Но развитие инфраструктуры и наша готовность к последующим периодам коронавирусной инфекции сейчас совершенно другая, в том числе, потому что мы закупили большое количество оборудования в реанимации», — рассказал Хрипун.