Москва, , 09:32 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр экономического развития РФ Максим Решетников стали руководителями новых комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«При наблюдательном совете ВЭБ. РФ утверждены составы комитета по городской экономике и строительству, который возглавил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, и инвестиционный комитет под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что данные комитеты займутся вопросами участия ВЭБ. РФ в финансировании приоритетных инвестиционных проектов. В частности, возглавляемый Хуснуллиным комитет займётся задачами, связанными со стратегией работы по направлению развития городской экономики с целью достижения национальных целей развития. Инвестиционный комитет, в свою очередь, будет давать заключения и рекомендации для набсовета и правления компании по вопросам инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, а также деятельности по поддержке экспорта и участия ВЭБ. РФ в проектах, которые имеют общегосударственное значение для экономики.

Глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что госкорпорация таким образом начинает активизацию работы по инвестиционному участию в развитии экономики России и российских городов.