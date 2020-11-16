Чита, , 09:28 — REGNUM В Забайкальском селе Смоленка начато строительство средней общеобразовательной школы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в пресс-службе Государственной инспекции Забайкальского края, уже к 2022 году новый объект появится в микрорайоне Добротный.

«Школа рассчитана на 250 учебных мест и будет состоять из пяти блоков: центрального, спортивного и трех учебных для функционального разделения потоков детей. Такая пространственная структура позволит старшим и младшим ученикам не пересекаться и не мешать друг другу.

На территории школы также предусмотрена стоянка для автомобилей, предназначенных для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья. Само здание будет оборудовано лифтами и пандусами для маломобильных учеников», — пояснил начальник отдела по строительному надзору Госинспекции края Алексей Ковалев.

Физкультурно-спортивная зона включает в себя поле для мини-футбола, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для гимнастического оборудования. Сейчас в единственной школе в Смоленке обучаются около 800 детей. Всего в поселении проживает более восьми тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство школы запланировано в рамках реализации плана национального проекта «Образование», целью которого стоит включение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.