Москва, , 09:29 — REGNUM Расходы на вакцинацию жителей Москвы от коронавируса в 2021 году предусмотрены в размере 10 млрд рублей. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на заседании комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Такой размер затрат заложен в проекте бюджета города на 2021 год и плановый период, который рассматривается на заседании комиссии.

«Примерно 10 млрд, чуть меньше, это вакцинация от коронавинусной инфекции в 2021 году», — сообщил Хрипун.

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