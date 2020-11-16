Барнаул, , 09:21 — REGNUM Районам Забайкальского края выделяют дотации на погашение кредиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и котельно-печному топливу. Как пояснил сегодня, 16 ноября, корреспонденту ИА REGNUM помощник первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Антон Агарков со ссылкой на слова первого вице-премьера правительства региона Андря Кефера, дополнительная финансовая помощь будет направлена 23 муниципальным образованиям и городским округам, где отмечается наиболее тяжелая ситуация с поступлениями доходов в бюджет.

«Дело в том, что сейчас растёт кредиторская задолженность — районы меня слышат. Деньги мы до вас довели, поэтому прошу работать с Минфином по поводу опережающих платежей. На этой неделе всю «кредиторку» по оплате коммунальных услуг необходимо закрыть», — пояснил Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкалье начался 17 сентября 2020 г. Хотя еще в конце августа неготовыми оказались большинство котельных Тунгокоченского района. Тогда власти Забайкалья решили, что если работающие в регионе концессионеры не выполнят необходимые мероприятия, муниципальные власти рассмотрят возможность расторжения соглашений.

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Ранее краевой минфин направил муниципальным образованиям финансовую помощь в размере 342 миллиона рублей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это позволит районам поддержать расходы на запланированном в 2020 году уровне.

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