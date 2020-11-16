Москва, , 09:26 — REGNUM Затраты на работников в первый период пандемии коронавируса остались прежними в половине российских компаний. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

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53% работодателей отметили, что оставили размер выплат прежним. Выше всего эта доля в сфере IT и телекоммуникаций — 75%.

Ещё 19% работодателей пересматривали политику выплаты переменной части зарплаты. Чаще всего так поступали в сфере продаж — 23%. Неполный рабочий день или неполную рабочую неделю ввели в 15% компаний. Пойти в неоплачиваемые отпуска своих сотрудников попросили 14% работодателей, режим простоя ввели в 8% компаний, а ещё 8% прибегли к сокращению штата.

Опрос проходил среди 1 тыс. менеджеров по персоналу из всех округов России в период с 20 октября по 10 ноября 2020 года.