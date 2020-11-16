Саранск, , 09:09 — REGNUM В Мордовии по итогам завершившейся уборочной кампании достигли самого высокого урожая зерновых за всю историю республики. Сельские труженики, принимавшие участие в сборе урожая, будут удостоены вновь учрежденной награды, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

В регионе учреждена памятная медаль «Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году». Медалью будут награждены аграрии, показавшие рекордные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году сельхозпроизводители республики собрали 1,713 млн тонн зерновых, что стало абсолютным рекордом для Мордовии за всю историю наблюдений. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара.

Предыдущий рекорд урожая в Мордовии был зафиксирован по итогам уборочной кампании 2017 года, тогда аграрии собрали 1,467 млн тонн зерна.