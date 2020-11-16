Москва, , 09:14 — REGNUM Траты жителей России на продукты и товары первой необходимости при покупке через интернет сократились на 45% за период с апреля по октябрь. Таковы данные сервиса онлайн-платежей CloudPayments, пишет 16 ноября газета «Известия».

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В октябре российские интернет-пользователи потратили на такие товары в среднем 2,1 тыс. рублей, тогда как в апреле в период самоизоляции — около 4 тыс. рублей. Приобретений в апреле было примерно в четыре раза больше.

В компании изучили данные о потребительской активности граждан, предоставленные почти 3 тыс. партнёров. Это ритейлеры и платформы доставки iGooods, FamilyFriends, Ecomarket, «Додо пицца», «Папа Джонс», Rendez-Vous, Paolo Conte и другие.

Генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов отметил, что граждане уже привыкли к опасности заражения коронавирусом, потому стали чаще ходить в обычные магазины. Кроме того, осенью они стали больше экономить.