Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве за январь-август 2020 года экспорт фармацевтической продукции вырос на 32% и составил $197,8 млн (в 2019 году — $150 млн), сообщается на портале градоначальника.

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За восемь месяцев фармацевтическая продукция столицы была поставлена в 91 страну мира. Основные поставки были сделаны в страны ближнего зарубежья.

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Больше всего московской фармацевтической продукции приобрел Узбекистан — на $28,12 млн, что на 12% больше, чем за тот же период 2019 года. На втором месте — Белоруссия — на $25,22 млн (+22%). На третьем — Казахстан — на $23,14 млн (+15%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга, в России к 2030 году выпуск медицинских изделий вырастет в 3,5 раза.

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