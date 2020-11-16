Канберра, , 08:46 — REGNUM Свыше $720 млн в строительство завода по производству вакцин и противоядий в южной части Австралии намерено инвестировать австралийское правительство. Об этом 16 ноября сообщает телеканал SBS со ссылкой на заявление правительства Австралии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

По информации правительства, инвестиции в размере 1 млрд австралийских долларов ($723 млн) будут вложены в строительство «крупнейшего в Южном полушарии завода по производству вакцин» для того, чтобы в будущем страна была готова к пандемиям.

Также сообщается, что строительство данного производства стартует в Мельбурне на базе национальной биотехнологической компании CSL Limited в 2021 году, и оно должно быть завершено в 2026 году.

При этом, как сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который 16 ноября прибыл в Мельбурн, данный инвестиционный пакет будет способствовать тому, что страна сможет «сосредоточиться на проблемах, вызванных пандемией в сферах здравоохранения и экономики».

«Это укрепит медицинскую отрасль Австралии и даст нам возможность разрабатывать вакцины тогда, когда они понадобятся. Это инвестиции в нашу национальную безопасность в сфере здравоохранения и гарантия защиты от будущих пандемий», — отметил Моррисон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Австралии в общей сложности выявлено 27 711 случаев заражения коронавирусной инфекцией.