Чита, , 08:40 — REGNUM Власти Забайкальского края рассказали, как в регионе обстоят дела с решением проблем обманутых дольщиков. Как сообщает сегодня, 16 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого заместителя главы краевого правительства Андрея Кефера, в восстановлении прав собственников нуждаются сейчас 178 участников долевого строительства, но до конца года жильем будут обеспечены только 46 из них.

«Это два объекта — Силикатная, 3 и Каштакская. По Силикатной дом сдан, на этой неделе начинается выдача ключей — у нас там 33 гражданина. В микрорайоне «Каштакский» работы практически закончены. Мы уверены, что до конца года 13 граждан из списка обманутых дольщиков будут исключены», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 г. стало известно, что власти Забайкалья продолжают искать решение проблем обманутых дольщиков краевых долгостроев по адресам Кайдаловская, 45 и Токмакова, 30 в Чите.

Региональный план-график восстановления прав дольщиков дополнен мероприятиями, предусматривающими выплату компенсаций пострадавшим гражданам либо завершение строительства проблемных объектов с использованием механизма «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

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