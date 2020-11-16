Чебоксары, , 08:31 — REGNUM В Чувашии на очередном собрании кредиторов ООО «СУОР» был рассмотрен вопрос о прекращении конкурсного производства. Данное предложение участники не поддержали, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов первоначально было назначено на 26 октября в заочной форме, затем было перенесено на 9 ноября. По его итогам в отношении строительной компании «СУОР», которая застраивала микрорайон Садовый («Богданка») в Чебоксарах, суд мог рассмотреть ходатайство об изменении процедуры банкротство: в повестку был вынесен вопрос об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению на 18 месяцев. Однако кредиторы не поддержали такое предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СУОР» признано банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом в 163 863 290 рублей, учредителями числились ООО «Агрохолдинг «Юрма» (доля 18,77%) и бизнесмен Владимир Ермолаев (доля 81,13%).

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