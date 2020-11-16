Чита, , 08:16 — REGNUM Обстановка с показателями безработицы в Забайкальском крае из-за мировой эпидемии коронавируса и экономического кризиса остается достаточно напряженной. В связи с этим, как сообщает сегодня, 16 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, региональный минфин направил на ноябрьские выплаты пособий 83 миллиона рублей.

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Как пояснила глава регионального минфина Вера Антропова, эти средства выделены Забайкалью из резервного фонда Правительства РФ. Всего в 2020 году на выплату данного вида пособия направлено уже более 1,5 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в Забайкалье насчитывалось 33 304 безработных, а уровень безработицы в регионе сократился до 6,3% (ещё в середине сентября он составлял 7,1%).

Пособие по безработице в максимальном размере получают свыше 13 тысяч жителей края. Минимальный размер пособия составляет с 1 сентября — 1800 рублей, максимальный сохранился на прежнем уровне — 14 556 рублей.

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