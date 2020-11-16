Гавана, , 07:37 — REGNUM Международные авиаперелеты возобновились в аэропорту кубинской столицы Гаваны после приостановки деятельности из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Синьхуа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Сообщается, что первый зарубежный рейс после долгого перерыва прибыл из американского Майями. Аэропорт теперь снова выполняет международные авиарейсы с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

«Сейчас мы выполняем четыре внутренних рейса и 11 из Соединенных Штатов. Мы довольны введенными санитарными мерами», — заявил директор аэропорта Мануэль Лопес.

Отмечается, что за первый день возобновления международных рейсов в аэропорт Гаваны прибыли более 20 самолетов из Северной Америки, Европы, Центральной Америки и стран Карибского региона. Всем прибывшим на территорию Кубы необходимо пройти обязательный карантин и сдать тесты на выявление COVID-19.