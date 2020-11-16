Чистополь, Татария, , 07:18 — REGNUM В арбитражный суд Татарии поступил банкротный иск к ООО «Чистопольский комбикормовый завод». Претензии к должнику пока судом не приняты к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от казанского ООО «Перспектива» подано 12 ноября 2020 года. Сумма заявленного долга составляет 1 383 951,76 рубля. Детали иска неизвестны, но в марте 2020 года компания выиграла спор о взыскании с завода 1 383 951,76 рубля долга по договору поставки от 29 сентября 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в апреле 2017 года в Чистополе. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Собственник — ООО «Сфера успеха», которое на 49% принадлежит компании «Перспектива». Последнее является также истцом в банкротном деле.

Основной вид деятельности ООО «Чистопольский комбикормовый завод» — разведение молочного крупного рогатого скота. С 14 июля 2020 года предприятие числится в стадии ликвидации.