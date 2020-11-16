Курган, , 07:18 — REGNUM Курганское фармацевтическое предприятие ОАО «Синтез» по итогам третьего квартала сработало с прибылью на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно финансовой отчётности за девять месяцев 2020 года прибыль предприятия составила 10,362 млрд рублей. Чистая прибыль при этом увеличилась на 45% до 1,145 млрд рублей.

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов отмечает, что для «Синтеза» третий квартал выдался очень напряжённым, и производственные площадки были максимально загружены, сотрудники работали в три смены, чтобы обеспечить возросшие из-за пандемии коронавируса запросы лечебных учреждений и аптек.

По итогам III квартала 2020 года продажи ОАО «Синтез» в госпитальном сегменте выросли практически в два раза, в розничном сегменте — на 29%. Лидерами продаж стали безрецептурные анальгетики «Диклофенак» и «Ибупрофен», а также отпускаемый по рецептам антибиотик «Цефтриаксон».

ОАО «Синтез» является лидером рынка по производству антибиотиков среди отечественных производителей и входит в холдинг «Биннофарм Групп», принадлежащий АФК «Система». Акционером «Синтеза» также является «Нацимбио» Госкорпорации Ростех.