Чебоксары, , 07:15 — REGNUM В Чувашии утверждён предельный уровень софинансирования обязательств муниципалитетов из регионального бюджета: для районов он составляет 92 — 94%, для городских округов — от 80% до 91%. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Показатели утверждены на 2021−2023 годы. Речь идёт о софинансировании расходов муниципальных районов и городских округов из республиканского бюджета, исключение составляют предоставляемые из федерального бюджета целевые межбюджетные трансферты.

Максимальный уровень софинансирования составляет 95%. Он установлен для девяти сельских муниципалитетов: Алатырского, Аликовского, Канашского, Красночетайского, Порецкого, Урмарского, Шемуршинского, Шумерлинского и Янтиковского районов.

До 94% может достигать уровень софинансирования для шести районов — Батыревского, Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Марпосадского и Яльчикского. Для других сельских территорий предельный показатель софинансирования установлен на уровне 92 — 93%.

Что касается городов, то для Новочебоксарска уровень софинансирования может достигать 92%, для Алатыря и Шумерли — 91%, для Канаша — 90%. Минимальный размер софинансирования предусмотрен для Чебоксар: он составляет 80%.