Благовещенск, , 06:37 — REGNUM Арбитраж Амурской области прекратил производство по иску ПАО «Восточный экспресс банк» к кипрской компании «Эвизон Холдингз Лимитед» и гражданину США Майклу Джону Калви (Michael John Calvey). Сумма иска превышала 9,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Банк требовал с соответчиков 9 803 837 474 рублей, фигурировавших как убытки. Своё требование истец обосновывал сделками и действиями, совершенными бенефициаром группы Baring Vostok Майклом Калви в период с октября 2015 по август 2018 года, когда тот «имел фактическую возможность» определять действия банка через акционера — компанию «Эвизон Холдингз Лимитед», входившую в Baring Vostok. В материалах дела уточнялось, что в рассматриваемый период «Эвизон» была мажоритарным акционером банка с долей от 44,55 до 74,39% акций, а Калви был её конечным бенефициаром. На сегодня гражданин США — фигурант уголовного дела, возбуждённого в РФ.

В качестве сделок, которые, по мнению истца, привели к убыткам, назывались договоры оказания услуг с фирмой «Национальная служба взыскания» (сумма — 1 082 555 357 рублей), погашение компанией Croushi Enterprises Limited кредита через передачу субординированных облигаций самого банка, выполненную с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ РФ и «по завышенной цене» (убыток оценили в 528 477 895 рублей»). Ещё одни претензии касались массового увольнения экс-сотрудников «Юниаструм банка». По последнему эпизоду были заявлены убытки в размере 8 192 804 222 рублей.

Производство по делу было прекращено в связи с отказом банка от иска. Его одобрили как члены совета директоров, так и акционеры дальневосточного банка. Протокол заседания совета оформлен 3 ноября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2020 года стало известно, что часть принадлежащих компании Evison Holdings Limited акций в банке из Амурской области была арестована в рамках длительного корпоративного конфликта с «Финвижн холдингс». Арест с пакета 334 212 114 332 обыкновенных именных акций банка, принятый в рамках многомиллиардного спора, в связи с завершением производства по делу был также отменён ноябрьским решением арбитража Приамурья.