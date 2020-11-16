Чжоушань, Китай, , 05:51 — REGNUM Китайский портовый мега-оператор Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. подписал соглашение с бразильской Vale International S.A. о создании совместного предприятия в провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Согласно соглашению, Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. и Vale International S.A., которая является дочерней компанией бразильского добывающего гиганта Vale S.A., будут иметь по 50% акций совместного предприятия каждый. Само предприятие будет участвовать в строительстве и управлении проекта West III порта Шуланху в Чжоушане.

Проект имеет общий объем многолетних инвестиций в размере 4,3 млрд юаней ($624 млн) и включает в себя склад, а также два погрузочных причала с годовой мощностью перевалки 20 млн тонн. Строительство объекта, которое, как ожидается, займет до трех лет, начнется после получения соответствующих разрешений.

Порт Нинбо-Чжоушань занимает первое место в мире за последние объему грузопотока уже 11 лет, а Vale S. A. является одним из крупнейших производителей железной руды и никеля в мире.