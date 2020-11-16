16 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 05:38 — REGNUM Нижегородский завод, который позиционируется как одно из ведущих стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса России, получил банкротный иск от налоговой службы. Третий за два года.

Суд succo

ИА REGNUM проанализировало ситуации на 77-летнем заводе «Электромаш», который четыре года назад анонсировал разработку робота — охотника за дронами-разведчиками. Инновационное оборудование планировалось поставить для нужд Минобороны России.

О предприятии

АО «Завод «Электромаш» в своём действующем формате было учреждено в июле 2016 года путём реорганизации в форме преобразования ООО «НПП «Электромаш-НН», которое работало с 2013 года в сфере производства радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. Собственниками ООО были ОАО «Егоршинский радиозавод» из Свердловской области (основан в 1931 году), Геннадий Марголин, Андрей Марычев, Алексей Клюев и Юрий Петров. ООО было создано на базе имущества ФГУП «Завод Электромаш».

АО «Завод «Электромаш» имеет в собственности два юрлица в Нижегородской области — ООО «Электромаш-энерго», учрежденное в марте 2016 года для производства, передачи тепла и горячей воды (директор — Дмитрий Аникин), и ООО «Электромаш-ресурс» с тем же основным видом деятельности (руководитель — Владислав Шипунов). В отношении последнего в конце июня 2020 года введено наблюдение как первый этап в процедуре несостоятельности.

По данным с сайта завода, он ведёт свою историю с 28 августа 1943 года, когда было принято решение «о создании самостоятельного предприятия Наркомата боеприпасов». В годы Великой Отечественной войны завод занимался обеспечением армии техникой и боеприпасами. Уточняется, что «символом предприятия является установленный на заводской площади макет гвардейского реактивного миномёта «Катюша»».

На сайте предприятия также отмечено, что оно — исполнитель по государственному оборонному заказу и «имеет пакет лицензий на разработку, производство и ремонт широкого спектра радиолокационных систем и оборудования».

В списке производимой продукции военного назначения — радиолокационные станции, мобильные комплексы и вращающиеся контактные устройства

В 2016 году газета «Известия» сообщала о том, что российские военные получат уникальный роботизированный комплекс, который сможет самостоятельно обнаруживать лёгкие разведывательные и ударные беспилотники. Разрабатывал робота — охотника на дронов нижегородский завод. Сообщалось, что разработка представляет собой небольшой вездеход, который управляется дистанционно.

Нелады среди учредителей?

Судя по базе арбитража, между акционерами завода далеко не всё гладко.

За 2020 год Андрей Марычев, который фигурирует как соучредитель завода в его нынешней организационно-правовой форме, трижды обращался в суд с исками к предприятию и другим соучредителям.

Так, 30 октября 2020 года было прекращено производству по иску Марычева к АО «Завод Электромаш», Алексею Клюеву и ООО «Индустриальный парк «Красное Сормово». Истец требовал признать недействительными решение совета директоров от 9 августа 2019 года и совокупность взаимосвязанных сделок, одобренных на нём. В частности, речь шла о продаже недвижимого имущества по договорам, заключённым между АО «Завод «Электромаш» и ИП Клюевым Алексеем Александровичем (ОГРНИП 31 852 500 097 247), а также договорам, подписанным Клюевым и ООО «Индустриальный парк «Красное Сормово». Речь шла о зданиях двух производственных цехов площадью 24 458,2 кв. м. и 5241,7 кв. м на улице Федосеенко, 64 в Нижнем Новгороде, где базируется завод. Помимо этого, в список попали медпункт общей площадью 758,9 кв. м, склад газовых баллонов общей площадью 194,5 кв. м, склад площадью 257,1 кв. м, недостроенный центр психологической разгрузки.

Помимо этого, 11 ноября 2020 года было прекращено производству по иску Марычева «о взыскании в пользу АО «Завод «Электромаш» солидарно с ответчиков 106 251 652,1 рубля убытков, возникших в связи с продажей Клюеву А. А. по заниженной цене семи объектов недвижимого имущества». Ответчиками выступали Александр Маслов (директор «Электромаша»), Дмитрий Аникин, Алексей Клюев, Александр Блохин, Александр Зайцев и Владислав Шипунов.

В то же время 23 ноября 2020 года суд планирует поставить точку в третьем иске Андрея Марычева. Ответчиками по нему выступают завод, Клюев и Мальцев. В деле речь шла о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров завода, оформленных протоколом от 27 июля 2018 года, и одобренного «на этом собрании договора залога (ипотеки) от 20.08.2018 года». Известно, что по этому спору также подано заявление об отказе от претензий.

В 2019 году Марычев через суд требовал обязать АО «Завод Электромаш» «выкупить 7500 обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 33 750 000 рублей», принадлежащих ему. Судья не нашёл оснований для удовлетворения иска.

Банкротные претензии

Но и это не все неприятности старейшего предприятия региона.

Нижегородский арбитраж до 19 ноября 2020 года оставил без движения банкротный иск к АО «Завод «Электромаш». Истцом в деле выступает ИФНС по Сормовскому району Нижнего Новгорода.

Исковое заявление поступило 29 октября 2020 года. Основанием послужила задолженность в размере 37 486 452,26 рубля.

После устранения недочётов иск может быть принят к производству.

За последние два года это четвёртая попытка возбудить производство по банкротному делу в отношении предприятия, две из них были предприняты именно налоговой службой.

Например, в декабре 2019 года суд прекратил производству по схожему иску АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Сумма заявленного долга составляла 1,225 млн рублей. В рамках этого же дела были рассмотрены претензии ФНС РФ на сумму 27 398 867,98 рубля.

А в ноябре 2018 года было прекращено аналогичное дело по иску одной лишь налоговой службы. Тогда сумма задолженности составляла 13 952 345,27 рубля. Долг по обязательным платежам в бюджет был погашен до рассмотрения претензий по существу.

Тогда же, в 2018 году, банкротный иск к оборонному предприятию подавало и нижегородское ООО «Научно-производственное объединение «Технит», работающее в сфере обработки металлических изделий. Иск был обоснован долгом в размере 624 тыс. рублей, который был почти полностью оплачен в ходе слушаний.

Между тем ситуация в 2020 году оставляет желать лучшего, и уже в июне 2020 года «дочка» завода — компания «Электромаш-энерго» была взята под наблюдение. Инициировал банкротное дело АО «Нижегородский водоканал». Задолженность превысила 5 млн рублей и в ходе суда была снижена лишь частично. Временным управляющим предприятия назначен Михаил Горчаков. 11 января 2021 год суд заслушает его отчёт и решит дальнейшую судьбу заводского актива.