Чебоксары, , 05:35 — REGNUM В Чувашии в условиях действия программы льготной ипотеки резко выросло число зарегистрированных ипотечных кредитов. Среди регионов Поволжья республика заняла третье место, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росреестра по Чувашии.

Новостройка в Чувашии Cap.ru

В Чувашии с 23 апреля по 1 ноября заключено 3 427 сделок по льготной ипотеке. В ведомстве отмечают, что по данному показателю в Поволжье республика уступила только Татарии и Башкирии.

Всего за девять месяцев в Единый государственный реестр недвижимости внесено более 20 тыс. регистрационных записей об ипотеке, что на 9% больше аналогичного прошлогоднего периода. Ежедневно поступает до 80 заявок по ипотечным сделкам. В управлении отмечают, что резкий рост наблюдался в третьем квартале, что связано с принятием программы по льготному кредитованию ипотеки.

Всего в России за период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% зарегистрировано более 107 тыс. ипотек. За май оформлено 9,3 тыс. ипотек по сниженной ставке, затем стал расти и достиг 20 тыс. ипотек в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжают расти показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства. По данным национального банка банка, на 1 июля 2020 года в регионе открыто 3388 счетов эскроу на 7,2 млрд рублей. За месяц их число выросло в 1,3 раза.

Всего в Чувашии работу по проектному финансированию жилищного строительства ведут 12 банков, которые заключили с застройщиками 42 кредитных договора на 8,8 млрд рублей.