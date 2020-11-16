Пекин, , 05:18 — REGNUM Потребление электроэнергии, что является ключевым барометров экономической активности, в Китае выросло на 6,6% в годовом исчислении за октябрь, сообщает агентство Синьхуа.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили в Национальной администрации энергетики КНР, общее использования электроэнергии в стране достигло 617,2 млрд кВт/ч за прошедший месяц. В частности, использование энергии первичной и вторичной отраслями промышленности выросло на 10,9% и 7,7% в годовом исчислении соответственно в октябре. Третичная же отрасль увеличила потребление на 3,9% в годовом исчислении.

Потребление электроэнергии городскими и сельскими жителями выросло на 5% в годовом исчислении до 80 млрд кВт/ч в прошлом месяце. За первые десять месяцев года использование электроэнергии в Китае выросло на 1,8% в годовом исчислении до 6,03 трлн кВт/ч.