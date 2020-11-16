Иньчуань, Китай, , 05:13 — REGNUM Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая первую линию автомобильной доставки товаров электронной коммерции в Европу, сообщает агентство Синьхуа.

Два грузовика, груженых 4000 единиц товаров широкого потребления в рамках трансграничной электронной коммерции, покинул столицу региона город Иньчуань 12 ноября и направились в Европу через переход Алатау в Синьцзяне в рамках TIR.

TIR расшифровывается как Transport Internationaux Routiers или «международные дорожные перевозки» (МДП) и представляет собой международную систему таможенного транзита, помогающую экономить время и деньги транспортным операторам и таможенным органам при перемещении товаров через границы.

Грузовики должны прибыть в Бельгию через 14 дней с момента отправления, проехав 12 000 км через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, прежде чем распределить груз по другим европейским странам. С самого начала будет совершаться пять регулярных рейсов в день, а с апреля 2021 года — еще десять.