Пекин, , 04:32 — REGNUM На месторождении Чуаньси на юго-западе Китая разведано еще 83 млрд кубометров подтверждённых запасов природного газа, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщает китайский нефтегазовый гигант Sinopec Group, недавняя находка увеличивает подтвержденные запасы газа на месторождении до 114 млрд кубометров.

Расположенное на западной окраине бассейна реки Сычуань, газовое месторождение Чуаньси площадью 138 кв. км имеет свои основные запасы газа, которые запрятаны на глубине около 6000 метров под землей.

Дочерняя компания гиганта Sinopec на юго-западе Китая открыла газовое месторождение в 2018 году и с прошлого года разработала 11 скважин, семь из которых уже полностью готовы и обеспечивают добычу.