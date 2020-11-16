Екатеринбург, , 03:21 — REGNUM Арбитраж Свердловской области удовлетворил иск банка «Кольцо Урала». Недвижимые активы компании «Уралмедь» будут изъяты как залоговое имущество и проданы с публичных торгов. Такая же судьба ждёт и имущество ООО «МПЗ «Сплав», которое владеет помещениями в «Ельцин-центре». Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В основе спора лежал договор кредитования от 2017 года, по которому заёмщиком выступило ООО «Технолит». Кредит был оформлен в виде кредитной линии с лимитом 143 млн рублей. Обеспечением по нему выступил залог имущества компаний «Сплав» и «Уралмедь».

Решением суда у «Уралмеди» изымается помещение общей площадью 895,7 кв. м на улице Куйбышева, 75 в Екатеринбурге с первоначальной продажной ценой 24,391 млн рублей, 9133/90 656 доли в праве на земельный участок площадью 4583 кв. м по тому же адресу. Начальная цена продажи второго объекта составляет 1,284 млн рублей. По данным справочников, по адресу спорного объъекта расположен головной офис СКБ-Банка.

Также судом обращено взыскание на имущество ООО «МПЗ «Сплав» — помещение общей площадью 123,2 кв. м на улице Бориса Ельцина, строение 3/2 со стартовой ценой 10,255 млн рублей, помещение общей площадью 137,2 кв. м по тому же адресу — за 11,26 млн рублей, помещение площадью 17,1 кв. м на улице Бориса Ельцина, 3 — за 707,4 тыс. рублей и ещё шесть помещений по тому же адресу примерно равноценной площади. По открытым данным, по адресам, которые фигурируют в решении суда, расположены деловой дом «Демидов» и президентский центр Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр).

Активы планируется продать с публичных торгов.