Нью-Дели, , 16:14 — REGNUM Второй по величине государственный производитель нефти в Индии — компания Oil India Ltd заявила, что открыла месторождение природного газа в штате Ассам на востоке страны в районе нефтяного месторождения Тинсукиа. Об этом пишут индийские СМи со ссылкой на заявление компании.

Известно, что Oil India Ltd ведет разведку месторождений нефти и газа на востоке страны, в частности, в штате Ассам. Сперва в разведывательной скважине Динжан-1 была обнаружена нефть. Был вскрыт 10-метровый пласт песков, содержащий углеводороды.

Напомним, что Индия является одним из крупнейших в мире импортеров углеводородов. Открытие месторождения нефти и газа на востоке страны может снизить зависимости Индии от импорта.