Ханой, , 13:38 — REGNUM Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) заключили страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) совместно со своими торговыми партнерами. Документ был принят 15 ноября на четвертом совещании на высшем уровне стран-участниц соглашения о ВРЭП в Ханое в заключительный день 37-го саммита АСЕАН, передает пресс-служба саммита.

Согласно данному соглашению, появляется самая крупная в мире зона свободной торговли. При этом в ходе совещания указывалось, что соглашение о ВРЭП должно стать толчком к восстановлению экономик стран-участниц АСЕАН в период после пандемии.

Также отмечается, что такая зона свободной торговли будет включать в себя около 2,2 млрд потребителей и ее объем ВВП будет около $28 трлн, что составляет свыше 32% от общего мирового ВВП.

Кроме того, как считают эксперты, реализация соглашения о ВРЭП будет создавать большой потенциал для создания рабочих мест и послужит для ускорения развития региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, что может придать мощный импульс развитию экономик стран АСЕАН и их торговых партнеров. Прогнозируется, что к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может увеличиться до $100 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что под председательством Вьетнама в онлайн-режиме начал свою работу 37-й по счету саммит АСЕАН.

Напомним, что в АСЕАН входят: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. К зоне свободной торговли также присоединились Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея, Япония и Китай.