Москва, , 13:03 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделит Татарии более одного миллиарда рублей в качестве возмещения расходов республики на строительство нового здания республиканской инфекционной больницы. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба правительства России.

Сообщается, что более 1 млрд рублей будет выделено Татарии, чтобы возместить расходы на строительство нового здания Республиканской инфекционной больницы. Речь идёт о корпусе для зараженных коронавирусом. Корпус был открыт в августе 2020 года, а возвели его всего за 100 дней. Проектом этого корпуса заинтересовались и в других регионах России.

Корпус представляет из себя стационар на 232 места, при этом в экстренной ситуации в корпусе можно разместить 500 пациентов. Построили корпус полностью на средства республиканского бюджета. Стоил он 1,8 млрд рублей. В здании есть аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, рентгенологическое, эндоскопическое и УЗИ-оборудование.

Строительство этого корпуса позволило вернуть к обычному режиму работы ранее перепрофилированные на работу с коронавирусом медицинские учреждения.