Курган, , 10:27 — REGNUM Курганцы раскритиковали в социальных сетях благоустройство областной столицы во время снегопада и заморозков. При этом, как сообщает пресс-служба мэрии, глава Кургана Андрей Потапов подчеркнул, что несмотря на погодные условия необходимо завершить укладку плитки.

Плитка в снегу, зато деньги освоены Пресс-служба горадминистрации Кургана

В Городском саду подрядчик ООО «КВН» продолжает обустройство покрытий на пешеходных дорожках и аллеях. Параллельно с этим идёт установка детского игрового оборудования.

Дорожники греют землю горелками Пресс-служба горадминистрации Кургана

Ведутся работы по ремонту тротуаров и площадки для стоянки автомобилей на Троицкой площади.

«Сейчас рабочие, используя прогрев газовыми горелками, укладывают там плитку», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Курганцы возмущены происходящим, отмечая, что не в прок идёт освоение бюджетных денег.

«Зато весной будет повод провести плановый ремонт», — иронизируют жители столицы Зауралья.