Курган, 15 ноября 2020, 10:27 — REGNUM Курганцы раскритиковали в социальных сетях благоустройство областной столицы во время снегопада и заморозков. При этом, как сообщает пресс-служба мэрии, глава Кургана Андрей Потапов подчеркнул, что несмотря на погодные условия необходимо завершить укладку плитки.
В Городском саду подрядчик ООО «КВН» продолжает обустройство покрытий на пешеходных дорожках и аллеях. Параллельно с этим идёт установка детского игрового оборудования.
Ведутся работы по ремонту тротуаров и площадки для стоянки автомобилей на Троицкой площади.
«Сейчас рабочие, используя прогрев газовыми горелками, укладывают там плитку», — сообщает пресс-служба горадминистрации.
Курганцы возмущены происходящим, отмечая, что не в прок идёт освоение бюджетных денег.
«Зато весной будет повод провести плановый ремонт», — иронизируют жители столицы Зауралья.