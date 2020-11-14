Курган, , 07:20 — REGNUM В Курганскую областную думу внесён проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты приступят к работе над проектом 23 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Параметры бюджета Курганской области на 2021 год составят: доходы — 48, 707 млрд рублей, расходы — 51,991 млрд рублей; дефицит — 3,3 млрд рублей.

Собственные доходы регионального бюджета в 2021 году прогнозируются в сумме свыше 23,2 млрд рублей, что на 12,5% больше, чем в 2020 году.

Законопроект о бюджете планируется принять в первом чтении на заседании Курганской областной думы 24 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, в 2020 году доходы бюджета Зауралья были утверждены в размере 46,9 млрд рублей, расходы — 50,1 млрд рублей, дефицит — 3,2 млрд рублей.

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