Тегеран, , 09:07 — REGNUM 13 ноября представители Исламской Республики Иран и Украины заявили о готовности укреплять и расширять двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство Mehr Mews.

Сообщается, что Украина разработала комплексные программы развития и активизации торговых связей с Исламской Республикой.

По инициативе тегеранской и харьковской торгово-промышленных палат украинские и иранские активисты частного сектора в ходе вебинара изучили возможности расширения двусторонних торговых связей.

Статистика тегеранской торгово-промышленной палаты, промышленности, шахт и сельского хозяйства показывает, что текущий объем товарооборота между Ираном и Украиной составляет менее 1 миллиарда долларов в год.

Обе стороны заявили, что Иран и Украина обладают высоким потенциалом и могут расширять двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в большем объеме, чем сейчас.

Заместитель председателя тегеранской торговой палаты Хесамеддин Халладж отметил, что частный сектор двух стран может воспользоваться совместными возможностями и потенциалом для улучшения текущих торгово-экономических связей.