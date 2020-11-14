Тегеран, , 09:20 — REGNUM В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между иранскими и сирийскими представителями, компании Ирана планируют построить в Сирии плотину и линии электропередачи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 ноября.

Заместитель министра энергетики Ирана по вопросам водоснабжения и водоотведения и заместитель министра водных ресурсов Сирии подчеркнули необходимость реализации Меморандума о взаимопонимании по привлечению инвестиций иранского частного сектора в водную промышленность Сирии.

В ходе встречи, которая проходила в режиме видеоконференции, обе стороны обсудили ход реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя странами с целью развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Сирийской Республике.

Заместитель министра энергетики Ирана по вопросам водоснабжения и водоотведения Гасем Тагизаде Хамеси представил высокие возможности и потенциал Ирана в области реализации крупных продуктов, включая поставку, передачу и очистку воды и сточных вод, строительство насосных частей и оборудования, установок опреснения воды и т.д.

Заместитель министра водных ресурсов Сирии, в свою очередь, указал на заинтересованность его страны в использовании иранского потенциала в области водоснабжения и канализации.