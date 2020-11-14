Тегеран, , 09:23 — REGNUM Объем производства губчатого железа в Иране превысил 18,1 млн тонн за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 ноября.

Статистика показала, что с 21 марта по 22 октября 2020 года было произведено 18 120 190 тонн губчатого железа. Показатель демонстрирует 10-процентный рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из общего объема губчатого железа, произведенного в этот период, на долю исфаганской компании Mobarakeh Steel Company (EMSCO) пришлось 25%.

Сообщается, что объем производства железорудного концентрата с 21 марта по 22 октября достиг 26 819 305 тонн, также показав 10-процентный рост по сравнению с прошлогодними показателями.

Согласно имеющимся данным, Иранская ассоциация производителей стали (ISPA) установила поверхностное потребление губчатого железа в прошлом году (закончившееся 20 марта 2020 года) на уровне более 26 965 000 тонн, продемонстрировав рост на 97 процентов по сравнению с предыдущим годом.